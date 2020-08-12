Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla çeyrek finale kalan iki takım Barcelona ve Bayern Münih. Barcelona, 2007/08'den bu yana oynanan tüm Şampiyonlar Ligi sezonlarında en az çeyrek final oynadı.

Barcelona ile Bayern Münih, 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Barça o sezonun yarı finalinde rakibini elerken; turnuva tarihinde en fazla yenilgiyi yine Bayern'den aldı. Barcelona, 2012/13'ten bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finale kalmak istiyor.

Bu sezon oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern Münih, Barcelona'nın 2002/03'te kırdığı rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Turnuvada üst üste dokuz galibiyet alan son takım yine Barcelona'ydı ve o serinin son karşılaşmasında Bayern'i mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 31 maçın sadece ikisini kaybeden Barcelona, bu sezon henüz mağlubiyet almayan üç takımdan biri konumunda.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta 13 gol atan Robert Lewandowski, 47 dakikada bir gol sevinci yaşıyor. Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en az 500 dakika forma giydiği sezonda en iyi dakika/gol oranına sahip isim Lewandowski.

Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan iki oyuncu Robert Lewandowski ve Lionel Messi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Robert Lewandowski. Polonyalı golcü, Hans-Dieter Flick göreve geldikten sonra çıktığı dört karşılaşmada 29 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı. Luis Suarez'in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 16 golün tamamı Camp Nou'da gelirken; Uruguaylı oyuncu, şehir dışında kaydettiği son golü Eylül 2015'teki Roma deplasmanında buldu.

Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Barcelona Bayern Münih maçı 14 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşma saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.