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Barcelona-Bayern Münih maçı canlı izle: Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Bayern Münih
Barcelona-Bayern Münih maçı canlı izle: Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 18:19

Barcelona ve Bayern Münih, Devler Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Alman Ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadığı son 13 maçın 10'undan galibiyetle döndü. İspanyol takımı ise bugünkü karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalayan taraf olmak istiyor. Peki Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona-Bayern Münih maçı canlı izle ekranı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Barcelona, bu akşam Bayern Münih'i ağırlayacak. Alman ekibi Bundesliga’da oynadığı son 7 maçtan galibiyetle döndü. Barcelona da performansıyla dikkat çekiyor. Bu akşam oynanacak dev maçın canlı yayın bilgileri, sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BARCELONA - BAYERN MÜNİHH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih’i ağırlıyor. Heyecanlı karşılaşma bu akşam (23 Ekim) saat 22.00'de başlayacak.

Hakem Slavko Vincic'in yöneteceği mücadele tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Bayern Münih

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