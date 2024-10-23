Barcelona-Bayern Münih maçı canlı izle: Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Barcelona, bu akşam Bayern Münih'i ağırlayacak. Alman ekibi Bundesliga’da oynadığı son 7 maçtan galibiyetle döndü. Barcelona da performansıyla dikkat çekiyor. Bu akşam oynanacak dev maçın canlı yayın bilgileri, sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BARCELONA - BAYERN MÜNİHH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih’i ağırlıyor. Heyecanlı karşılaşma bu akşam (23 Ekim) saat 22.00'de başlayacak.

Hakem Slavko Vincic'in yöneteceği mücadele tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.