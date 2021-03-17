Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Lionel Messi açıklaması!

Barcelona'dan geçtiğimiz sezon sonu ayrılmak isteyen ancak yönetimin izin vermemesi sebebiyle takımda kalan Lionel Messi için flaş bir açıklama geldi.

Barcelona'da yeni başkanlığa seçilen Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.

'İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Messi'yi ikna etmeye çalışacaklarını vurgulayan Laporta, "Leo'yu takımda kalmaya ikna etmeye çalışacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

'DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU...'

Laporta sözlerini, "Uğraşacağız çünkü o dünyanın en iyi oyuncusu ve bunu herkesin önünde söylediğim için beni affetsin ancak onu ne kadar sevdiğimi biliyor." ifadeleriyle tamamladı.