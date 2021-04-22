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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Barcelona Başkanı Joan Laporta: "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk..."

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Barcelona Başkanı Joan Laporta: "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk..."

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ekonomik açıdan "bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

Laporta, Katalan spor televizyonu Esports3'e yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi girişiminin halen yürürlükte bir olan bir proje olduğunu ima ederek, "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk ama son sözü kulübün üyeleri söyleyecek. Büyük kulüpler olarak çok fazla kaynağa katkıda bulunuyoruz ve ekonomik dağılımla ilgili bakış açımızı ortaya koyabilmeliyiz." dedi.

"Süper Lig, sportif değerlere dayalı çekici bir rekabet olmalıdır." diyen Laporta, "Ulusal liglerin savunucusuyuz ve UEFA ile şeffaf bir diyaloğa açığız. Bir anlaşma olacağından eminim. Bunun (Avrupa Süper Ligi), büyük bir gösteri olması için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." görüşünü savundu.

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Barcelona Kulüp Başkanı, Avrupa Süper Ligi oluşumuyla ilgili bazı kulüpler üzerinde baskı olduğunu ancak teklifin halen geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Laporta, "Çok önemli yatırımlar yapıyoruz, maaşlar çok yüksek ve tüm bu hususlar, sporla aynı şekilde hesaba katılmalı." şeklinde konuştu.

 

Barcelona Başkanı Joan Laporta: Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk...

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