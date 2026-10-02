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Barcelona, Avrupa kupalarından atılabilir!

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#Avrupa#UEFA
Barcelona, Avrupa kupalarından atılabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 07:00

İspanya’nın eski Hakem Teknik Kurulu Başkanı Negreira’nın sahibi olduğu şirkete 2001-18 arası 7.3 milyon Euro aktardığı ortaya çıkan Barça, suçlu bulunursa bir sezon ceza alacak.

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İspanya'da Negreira davası kapsamında UEFA tarafından yürütülen soruyturmada, Katalan ekibinin Avrupa kupalarına katılmasını tehlikeye sokacak bir yaptırım ihtimali gündeme geldi.

AS gazetesine göre UEFA, maç sonuçlarını doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemeye yönelik bir müdahale tespit etmesi halinde Barcelona’yı bir sezon UEFA organizasyonlarından men edebilir. UEFA’nın karar alabilmesi için davayla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararının bulunması zorunlu değil. Yönetmelik, UEFA’ya elindeki bilgi ve koşulları değerlendirerek karar verme yetkisi tanıyor. UEFA, spor kurulları, tahkim mahkemeleri veya devlet mahkemeleri tarafından verilen kararları dikkate alabiliyor ancak kendi kararını oluştururken bu mercilerin sonuçlarıyla bağlı bulunmuyor.

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Barcelona’nın Avrupa kupalarındaki geleceği UEFA’nın soruşturma kapsamında elde edilen delilleri ve olayları nasıl değerlendireceğine bağlı olacak. İspanya’da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’nın sahibi olduğu DASNiL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona’nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon Euro ödediği ortaya çıkmıştı.

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#Barcelona#Avrupa#UEFA

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