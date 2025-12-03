Barcelona, Atletico Madrid'i geriden gelerek devirdi!

Güncelleme Tarihi:
Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 15. haftasında karşılaştı.
Camp Nou'da oynanan müsabakayı 3-1 kazandı.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Raphinha, 65. dakikada Dani Olmo ve Ferran Torres kaydetti.
Atletico Madrid'in ise tek sayısı 19. dakikada Baena'dan geldi.
Bu sonucun ardından Hansi Flick'in öğrencileri, 37 puana yükseldi. Atletico Madrid ise 31 puanda kaldı.
Barcelona, maç fazlasıyla Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, Real Betis deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise Ath.Bilbao'nun konuğu olacak.