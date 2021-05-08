Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

Atletico Madrid ile oynadığı son 21 La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona, tek mağlubiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı. Katalan devi, 2005/06'dan bu yana aynı sezonda Atletico'ya iki kez yenilmedi.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Hermoso; Lemar, Koke, Llorente, Carrasco; Correa, Suarez

Barcelona'ya konuk olduğu son 14 La Liga maçını kazanamayan Atletico, lig tarihinde aynı rakibe karşı yaşadığı en uzun hasreti sona erdirmek istiyor. 2021 takvim yılında en fazla puan toplayan La Liga takımı Barcelona.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin, Atletico Madrid'den daha fazla resmi maç golü attığı tek rakibi Sevilla. Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin, La Liga kariyerinde deplasmanda mağlup edemediği takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Barcelona.

BARCELONA ATELTİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona Ateltico Madrid maçı bu akşam saat 17:15'te başlayacak. Mücadele Spor SMART kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Misli.com üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz.

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