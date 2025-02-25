Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İspanya Kral Kupası yarı final maçı!

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Barcelona - Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. La Liga'da lider konumda olan Barcelona oynadığı 25 maçın 17'sinde galibiyet alırken 5 maçı kaybedip, 4 müsabakada ise beraberlik yaşadı. Real Madrid'in hemen arkasında 1 puan eksiğiyle 3. sırada olan Atletico Madrid ise oynadığı 25 maçında 15'inde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet yaşarken 8 mücadeleyi de berabere tamamladı. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Barcelona ve Atletico Madrid İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya geliyor. 25 Şubat Salı (bugün) karşılaşacak Barcelona Atletico Madrid maçı Türkiye saatiyle 23:30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski
Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez