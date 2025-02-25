Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İspanya Kral Kupası yarı final maçı!

Haberin Devamı

Barcelona - Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. La Liga'da lider konumda olan Barcelona oynadığı 25 maçın 17'sinde galibiyet alırken 5 maçı kaybedip, 4 müsabakada ise beraberlik yaşadı. Real Madrid'in hemen arkasında 1 puan eksiğiyle 3. sırada olan Atletico Madrid ise oynadığı 25 maçında 15'inde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet yaşarken 8 mücadeleyi de berabere tamamladı. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona ve Atletico Madrid İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya geliyor. 25 Şubat Salı (bugün) karşılaşacak Barcelona Atletico Madrid maçı Türkiye saatiyle 23:30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Haberin Devamı

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski

Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez