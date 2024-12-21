Barcelona – Atletico Madrid karşılaşması Şampiyon Oranlar ve canlı yayınla Misli’de!

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Son haftalarda kendi sahasında aldığı mağlubiyetlerle büyük bir şok yaratan lider Barcelona, bugün saat 23:00’da sahasında güçlü rakibi Atletico Madrid’i ağırlayacak. Karşılaşmayı Ricardo De Burgos yönetecek. Zorlu mücadele Misli’den canlı yayınlanacak.

BARCELONA LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR!

La Liga’da liderlik mücadelesi oldukça çekişmeli geçiyor. Barcelona rakiplerinden 1 maç fazlasıyla 1 puan önde yer alarak liderliğini sürdürüyor. Real Madrid ve Atletico Madrid ise Barcelona’nın 1 puan gerisinde kıyasıya bir yarış içinde mücadelelerini sürdürüyor. Durum böyle olunca da bugünkü karşılaşma ayrıca bir önem kazanıyor. Kazananın büyük avantaj elde edeceği bu büyük maç öncesi Barcelona, ligde son maçında Leganes’e 1-0 mağlup olarak taraftarına büyük bir şok yaşattı. Beklenmeyen puan kaybı sonrası Hansi Flick ve öğrencileri, kendilerini affettirmek ve şampiyonluk yolunda ilerlemek için bu mücadeleyi mutlaka kazanmak istiyor.

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ATLETICO MADRID KAZANARAK GELİYOR!

La Liga’da Barcelona’dan 1 maç eksiğiyle 1 puan geride olan Madrid ekibi, son dönemde harika bir form grafiği çizmiş durumda. La Liga’da son 6 maçını kazanan Simeone’nin ekibinin yeni hedefi Barcelona’yı devirip güçlü rakibinin önüne geçmek. Son maçları kazanmasının yanı sıra bu sezon La Liga’da deplasmanda yalnızca 1 mağlubiyeti olması da Atletico’nun bir başka öne çıkan tarafı. Ayrıca golcülerinin de formda olması Simeone’yi mutlu eden bir diğer unsur. Bu sezon tüm kulvarlarda Griezmann’ın 11, Alvarez’in 12 ve Sörloth’un 7 golü bulunuyor.

İKİ KULVARDA DA HEDEF ÜST SIRALAR!

İki takım da La Liga’da zirve yarışının içinde yer alırken, Şampiyon Ligi’nde de iddialarını güçlü bir biçimde sürdürüyorlar. Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde 6 maç sonunda 15 puanla 2. sırada yer almakta ve ilk 8 için oldukça büyük bir avantaj sağlamış durumda. Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi’nde 6 maç sonunda 12 puanla 11.sırada yer almakta ve ilk 8’e girme şansını sonuna kadar devam ettirmekte.

ÜSTÜN TARAF BARCELONA

İki takım arasında oynanan son maçlarda Barcelona’nın üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibine karşı oynadığı son 5 maçı da kazanan Barcelona, bu maçların 4’ünde de kalesini gole kapattı. Ayrıca Barcelona, rakibine kendi sahasında en son 2020 yılında 3-2 mağlup oldu. Atletico, rakibini en son 2021 yılında 2-0 mağlup etti. Barcelona bu sezon La Liga’da kendi sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Atletico Madrid ise deplasmanda 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki takım arasında oynanan son 5 maçı da Barcelona kazandı.

- Atletico Madrid rakibine karşı son 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.

- İki takım arasında oynanan son 10 maçın 4’ünde gol ve fazlası oldu.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Barcelona’da sakatlıkları bulunan Lamine Yamal, Andreas Christensen, Marc-Andre ter Stegen ve Marc Bernal’ın bu maçta görev alması beklenmiyor. Atletico Madrid’de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER

BARCELONA: Iñaki Peña; J. Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Pedri, Marc Casadó, Ferran Torres, Dani Olmo, Raphinha; R. Lewandowski

ATLETICO MADRID: J. Oblak; Marcos Llorente, J. Giménez, C. Lenglet, Javi Galán; R. De Paul, Pablo Barrios, Samuel Lino, G. Simeone; J. Alvarez, A. Griezmann

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DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Barcelona’nın galibiyetine 1.70 yerine 1.79, beraberliğe ise 3.40 yerine 3.46 oran veriliyor. Atletico Madrid kazanırın oranı ise 3.30 yerine 3.36 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

YAZAR YORUMU (SEZER KENAR)

La Liga’nın ilk 2 sırasını paylaşan 38 puanlı iki ekip haftanın nefes kesecek maçlarından birine çıkıyor. 1 maçı eksik Atletico Madrid, ligde üst üste 6 maç kazanarak bu deplasmana geliyor. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde rüzgârı arkalarına aldılar. Barcelona ise özellikle La Liga’da rakibinin tersi ilerliyor. Hızlı başladıkları sezonda son dönemde tökezlemeye başladılar. Son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildiler ki bu sebeple rakiplerine yakalandılar. Eksik listesine eklenen Lamine Yamal’ın bu maçta oynaması beklenmiyor. Atletico Madrid’de ise önemli bir eksik göze çarpmıyor. Zorlu mücadelenin üç sonuca da açık olduğunu düşünüyorum. Takımlar kontrolü elden bırakmayacaktır. Maçta 4 gol çıkmayacağını düşünerek 3.5 alt seçeneğini tercih edeceğim.

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