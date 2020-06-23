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Spor Arena
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Barcelona Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Barcelona Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Ev sahibi ekip, topladığı 65 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Athletic Bilbao ise 42 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. İspanya'da Barcelona ve Real Madrid arasında geçen şampiyonluk mücadelesinde iki takımın aynı puana sahip yarışı nefes kesiyor. Peki Barcelona Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona'da sakatlıkları bulunan Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Frenkie De Jong'un yanı sıra sarı kart cezalısı Sergio Busquets karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise tek eksik sarı kart cezalısı Berchiche.

Sevilla karşısında alınan beraberliğin ve Real Madrid'in maçını kazanmasının ardından ikinciliğe düşen Barcelona, daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor.

Aranın ardından oynadığı 3 maçta da mağlup olmayan Athletic Bilbao'nun sezon genelindeki deplasman performansı hiç iç açıcı değil.

Barcelona Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

 

 

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