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Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Barcelona#Barcelona Efes#Anadolu Efes
Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Barcelona Anadolu Efes basket maçı ile Mavi Beyazlı temsilcimizin THY Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam edecek. Barcelona ile tarihinde 21'inci kez karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılmıştır. Peki, Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Barcelona Anadolu Efes maçı ile heyecan dolu mücadele devam edecek. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Anadolu Efes, yeni yılda yapmış olduğu kötü başlangıcın ardından yeni yılda galibiyet serisi ile başlamak için ter dökecek. Peki, Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 19'uncu Hafta mücadelesinde Barcelona, Anadolu Efes'i konuk edecek. 13 Ocak Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

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