Barcelona Anadolu Efes Euroleague Final maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 8-2 önde geçti. Boyalı alandan skor üreten CSKA Moskova karşısında Simon ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya büyük üstünlük kurduğu ve dış atışlardan 5 isabet bulduğu ilk periyodu 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 24-39. Clyburn'ün devreye girmesiyle farkı azaltan CSKA Moskova'ya Larkin ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla cevap veren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-37 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Anadolu Efes, 11-2'lik seri yakalayarak 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 39-60. Kalan bölümde Lundberg'in hücumda verdiği 10 sayılık katkıyla farkı azaltan CSKA Moskova karşısında pota altından etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 71-55 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. İlk bölümünde dış atışlardan 3 isabet bulan CSKA Moskova, 34. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 66-75. Basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, Kurbanov'un serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarıyla bitime 1 dakika 8 saniye kala farkı 1'e indirdi: 86-87. Kalan süreçte dış atış denemelerinden isabet sağlayamayan CSKA Moskova karşısında Larkin ile serbest atışlardan kritik sayılar bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-86 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Anadolu Efes maçı 30 Mayıs Pazar akşamı saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA TEMSİLCİSİ BARCELONA, FİNALDE ANADOLU EFES'İN RAKİBİ OLDU

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ikinci maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup etti.

Bu sonuçla Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. AX Armani Exchange Milan ise Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla üçüncülük maçı oynayacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakaları yarın (30 Mayıs Pazar) yapılacak.