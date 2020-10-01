Barcelona, Ajax'tan Sergino Dest'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nın formasını 3 kez giyen futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.



Katalan ekibinin, Dest'i 21 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı ve anlaşmada 5 milyon avroluk ilave performans ödemesinin bulunduğu belirtildi.



19 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olduğu da ifade edildi. Dest, altyapısından yetiştiği Ajax'ın A takımına geçen sezon yükselmişti.

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