Barcelona Açık'ta şampiyon Rafael Nadal!

İspanya'da düzenlenen toprak kort turnuvası Barcelona Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya sıralamasının 3. basamağında yer alan İspanyol Nadal ile dünya 5 numarası Yunan Tsitsipas karşılaştı.

Çekişmeli geçen 3 saat 38 dakikalık mücadelenin ardından 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle Tsitsipas'i 2-1 yenen Nadal, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada 12. kez finale çıkan Nadal, bunların tamamını kazanarak organizasyon tarihinin en başarılı tenisçisi olmaya devam etti.

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