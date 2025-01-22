Barcelona, 9 golün atıldığı maçta Benfica'yı son dakikada yıktı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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Portekiz temsilcisi Benfica ile La Liga devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kozlarını paylaştı.

Estadio da Luz'da oynanan, 9 golün atıldığı çılgın müsabakada kazanan taraf Barcelona oldu. İspanya ekibi sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

KEREM 70, ORKUN 80 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de çıktığı maçta 70 dakika sahada kaldı ve yerini Bah'a bıraktı. Bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise 80. dakikada yerini Rollheiser'e bıraktı.

Benfica, 2. dakikada Pavlidis'in golüyle 1-0 öne geçti. 13. dakikada penaltı kazanan Barcelona'da topun başına geçen Lewandowski, skoru 1-1'e getirdi.

22. ve 30. dakikalarda sahneye çıkan Pavlidis, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı ve hat-trick yaptı. İlk yarı Benfica'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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İkinci yarıda baskın taraf olan Barcelona, 64. dakikada Raphinha'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Ancak 4 dakika sonra Benfica, Araujo'nun kendi kalesine attığı golle 4-2 öne geçti.

72. dakikada Barcelona bir penaltı daha kazandı ve yine topun başına geçen Lewandowski, ağları sarsarak Barcelona'nın 3. golünü kaydetti. 87. dakikada gelişen atakta ise Eric Garcia sahneye çıktı ve skoru 4-4'e getirdi.

90+6. dakikada tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklenen Barcelona, 90+6. dakikada Raphinha'nın golüyle sonucu 5-4 olarak tayin etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU PENALTI KAZANDIRDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pavlidis, penaltıyı gole çevirdi.

Bu skorun ardından puanı 16 olan ve turnuvada ilk beraberliğini alan Barcelona, 2. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez berabere kalan Benfica ise 11 puanla 16. basamakta yer buldu.