Barcelona 895 gün sonra yuvasında!

İspanyol devi Barcelona, Limak İnşaat tarafından tamamen yenilenen efsanevi stadı Camp Nou’da ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi.

Katalan ekibinin taraftarları sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştururken saat 09.30 kapıların açılmasıyla birlikte 21 bin 795 taraftar stada akın etti. 895 gün aranın ardından ilk kez bir futbol topu tekrar Camp Nou’nun çimlerinde yuvarlanırken futbolcular, teknik kadro ve taraftarlar Barça’nın yeni evindeki ilk heyecanı coşkuyla yaşadı.

ŞİMDİLİK 25 BİN 991 KİŞİ

Kulüp şimdilik 25 bin 991 seyirci kapasiteli 1. etap oturma ruhsatını alırken kapasiteyi 45 bin 401’e çıkaracak olan 1B etabı için çalışmalar devam ediyor. Barça’nın yaptığı antrenmanda Şampiyonlar Ligi maçlarının Camp Nou’da oynanmasına izin verecek olan 1B etabı için bir prova niteliğindeydi. İznin kasım ortasına kadar kulübe ulaşması ve milli maçlar arasından sonra Barça’nın Camp Nou’ya dönmesi bekleniyor. Stadın tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte seyircisi kapasitesi de 105 bine ulaşacak.

DUYGISAL ANLAR YAŞANDI

Bu özel günde Limak Ailesi’ni Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir temsil etti. Antrenmanı izlerken duygusal anlar yaşayan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Özdemir’e sarılarak teşekkür etti. Laporta, “Limak’a çok teşekkür ederim. Bu, Barcelona halkının isteğiydi. Bugün çok özel bir gün. Geleceğe dönüş” dedi.