Barcelona 82 - 77 Anadolu Efes (Maç özeti)

Haberin Devamı

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede Anadolu Efes, maçın son anlarında yaptığı hataları telafi edemedi ve sahadan 82-77 mağlup ayrıldı.

Barcelona’da Nikola Mirotic 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist; Sertaç Şanlı 13 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Rokas Jokubaitis 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile oynadı.

Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist; Shane Larkin 17 sayı, 1 ribaund, 4 asist; Krunoslav Simon ise 12 sayı, 2 ribaund, 1 asistle ile mücadele etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY Euroleague'de bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.