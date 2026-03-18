Barcelona, 7 golle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Newcastle United
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 22:43

İngiltere'de oynanan ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan İspanyol devi Barcelona, rövanş mücadelesinde Newcastle United'ı 7-2 mağlup etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Barcelona ile Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İngiltere'de oynanan ve 1-1 tamamlanan eşleşmenin rövanşına ev sahibi 6. dakikada Raphinha'nın golüyle başladı. Newcastle, 17. dakikada Elanga ile eşitliği yakalarken, 1 dakika sonra Marc Bernal, Barcelona'nın 2. golünü kaydetti. Elanga, 28'de kendisinin ve takımının 2. golünü atarken ilk yarı da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Katalanlar, ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyarken 45 ile 61. dakikalar arası 4 gol buldu. Bu bölümde Robert Lewandowski 2, Lamine Yamal ve Fermin Lopez de birer gole imza attı. Raphinha, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 7. golünü filelere bıraktı.

Kalan bölümde başka gol olmazken, Barcelona Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanyol temsilcisi bir sonraki turda Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
