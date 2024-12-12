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Barcelona, 5 gollü düelloda Nuri Şahin'i üzdü

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#Dortmund#Şampiyonlar Ligi#Barcelona
Barcelona, 5 gollü düelloda Nuri Şahini üzdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 01:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki düelloda Barcelona, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaştı.

Almanya'da oynanan mücadeleyi konuk Barcelona, 3-2'lik skorla kazandı.

Katalan devine galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Raphinha, 75 ve 85. dakikalarda Ferran Torres kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri ise ilki penaltıdan olmak üzere 60 ve 78. dakikalarda Sehrou Guirassy attı. 

Bu galibiyetin ardından Barcelona, 15 puana yükseldi. Borussia Dortmund ise 12 puanda kaldı.

Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Barcelona ise Benfica deplasmanına konuk olacak.

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#Dortmund#Şampiyonlar Ligi#Barcelona

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