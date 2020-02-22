Barcelona 5-0 Eibar

La Liga'da 25. hafta maçında Barcelona ile Eibar karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 14. dakikasında takımını öne geçiren Lionel Messi, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıda son sözü yine Arjantinli yıldız söyledi ve devreye 3-0'lık skorla girildi.

Lionel Messi 87. dakikada durumu 4-0 yaparken 89. dakikada Arthur skoru belirleyen golü kaydetti ve Barcelona, Eibar'ı 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 55 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Eibar ise 24 puanda kaldı.





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