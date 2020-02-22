Barcelona 5-0 Eibar
La Liga 27. hafta mücadelesinde Barcelona, Eibar'ı 5-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
La Liga'da 25. hafta maçında Barcelona ile Eibar karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 14. dakikasında takımını öne geçiren Lionel Messi, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarıda son sözü yine Arjantinli yıldız söyledi ve devreye 3-0'lık skorla girildi.
Lionel Messi 87. dakikada durumu 4-0 yaparken 89. dakikada Arthur skoru belirleyen golü kaydetti ve Barcelona, Eibar'ı 5-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 55 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Eibar ise 24 puanda kaldı.
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