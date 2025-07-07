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Barcelona, 35 yaşındaki Szczesny ile nikah tazeledi!

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#Barcelona#La Liga#Szczesny
Barcelona, 35 yaşındaki Szczesny ile nikah tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 20:56

Barcelona, Polonyalı milli kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Marc Andre ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için kulübe katılan Szczesny'nin sergilediği performans ile Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Polonya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 35 yaşındaki kaleci, daha önce Juventus, Roma, Brentford ve Arsenal'de de forma giydi.

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#Barcelona#La Liga#Szczesny

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