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Barcelona, 3 puana Dani Olma ile koştu!

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#İspanya La Liga#Barcelona#Girona
Barcelona, 3 puana Dani Olma ile koştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 00:36

İspanya La Liga'nın 33. haftasında lider Barcelona, sahasında konuk ettiği Mallorca'yı tek golle geçti.

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Barcelona ile Mallorca, İspanya La Liga'nın 33. haftasında karşı karşıya geldi. 

Tek golün çıktığı mücadeleyi kazanan Barcelona oldu. 

Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 46. dakikada DAni Olmo kaydetti. 

Bu galibiyetle birlikte Hansi Flick'in öğrencileri, arka arkaya 3. galibiyetini elde ederek puanını 76 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 44 puanda kaldı. 

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Mallorca ise Girona'nın konuğu olacak. 

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#İspanya La Liga#Barcelona#Girona

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