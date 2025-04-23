Barcelona, 3 puana Dani Olma ile koştu!

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Barcelona ile Mallorca, İspanya La Liga'nın 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Tek golün çıktığı mücadeleyi kazanan Barcelona oldu.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 46. dakikada DAni Olmo kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Hansi Flick'in öğrencileri, arka arkaya 3. galibiyetini elde ederek puanını 76 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 44 puanda kaldı.

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Mallorca ise Girona'nın konuğu olacak.