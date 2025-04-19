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Barcelona 3-1'den döndü, 90+8'de güldü!

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#İspanya La Liga#Barcelona#Celta Vigo
Barcelona 3-1den döndü, 90+8de güldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 19:22

Lider Barcelona, İspanya La Liga'nın 32. haftasında 3-1 geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 mağlup etti.

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Barcelona, La Liga'nın 32. haftasında taraftarının önünde Celta Vigo'yu ağırladı.

Tam 7 golün çıktığı karşılaşmayı Barcelona, 4-3 kazandı ve liderliğini perçinledi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Ferran Torres, 64. dakikada Dani Olmo, 68. ve 90+8. dakikada Raphinha kaydetti.

Celta Vigo'ya ise 15, 52 ve 62. dakikalarda Borja Iglesias'ın üçlemesi yeterli olmadı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 73'e yükselten Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'in 1 maç fazlasıyla 7 puan önünde lider konumda yer aldı. Celta Vigo ise 43 puanla 7. basamakta kaldı.

La Liga'da gelecek hafta Hansi Flick'in öğrencileri, sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Celta Vigo ise Villarreal'i konuk edecek.

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#İspanya La Liga#Barcelona#Celta Vigo

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