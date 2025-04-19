Barcelona 3-1'den döndü, 90+8'de güldü!

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Barcelona, La Liga'nın 32. haftasında taraftarının önünde Celta Vigo'yu ağırladı.

Tam 7 golün çıktığı karşılaşmayı Barcelona, 4-3 kazandı ve liderliğini perçinledi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Ferran Torres, 64. dakikada Dani Olmo, 68. ve 90+8. dakikada Raphinha kaydetti.

Celta Vigo'ya ise 15, 52 ve 62. dakikalarda Borja Iglesias'ın üçlemesi yeterli olmadı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 73'e yükselten Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'in 1 maç fazlasıyla 7 puan önünde lider konumda yer aldı. Celta Vigo ise 43 puanla 7. basamakta kaldı.

La Liga'da gelecek hafta Hansi Flick'in öğrencileri, sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Celta Vigo ise Villarreal'i konuk edecek.