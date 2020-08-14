Barcelona 2-8 Bayern Münih (Maçın golleri ve özeti)

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Bayern Münih, çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek tarihin en farklı sonuçlarından birine imza attı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Thomas Müller (2), Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski ve Coutinho (2) attı. Barcelona'nın golleri ise Alaba (k.k) ve Suarez'den geldi.

Bayern Münih, tarihi galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırdı. Barcelona ise tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Barcelona 2-8 Bayern Münih

GOL: 4' Thomas Müller, 22' Ivan Perisic, 27' Gnabry, 31' Thomas Müller, 63' Kimmich, 82' Lewandowski, 85' Coutinho, 88' Coutinho / 7' David Alaba (k.k), 57' Suarez

4' Bayern Münih golle başladı! Ceza sahası dışında topla buluşan Thomas Müller, Lewandowski ile verkaç yaptı, topu önünde bulan Alman futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

7' Barcelona hemen eşitliği yakaladı! Jordi Alba'nın sol kanattan çevirdiği topa Alaba ters bir dokunuş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi.

11' Barcelona gole çok yaklaştı! Lionel Messi, kaleye uzun mesafeli bir füze gönderiyor! Ancak top sol direkten geri döndü.

16' Bayern Münih, üst üste korner atışları ile Barcelona'yı bunalttı. Goretzka'nın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

20' Lionel Messi, çalımlarla ceza sahasına girdi, uzak direğe yaptığı plase şut Neuer'de kaldı.

22' Bayern Münih bir kez daha öne geçti! Perisic sol çaprazdan çok sert vurdu ve skoru 2-1 yaptı!

27' Bir müthiş gol daha! Barcelona savunmasına çok iyi sızılan Serge Gnabry çok sert bir vuruşla takımının 3. golünü attı. Şimdi skor 3-1

31' Bayern Münih durmuyor! Bir gol daha... Thomas Müller, kendisinin 2, takımının 4. golünü attı.

37' Alman ekibi bir gol daha için saldırıyor, Barcelona neye uğradığını şaşırmış durumda.

57' Barcelona, farkı Luis Suarez ile ikiye indirdi. Golcü futbolcu, Boateng'e şık bir çalım atıp uzak direğe yolladı ve takımını ümitlendiren golü kaydetti.

63' Goller durmak bilmiyor! Alphonso Davies sol kanattan topu çok iyi getirdi ve boş durumdaki Kimmich'e çevirdi. Kimmich de topu ağlarla buluşturdu.

82' Ve sahneye çıkan futbolcu Robert Lewandowski! Bayern'in en golcü futbolcusu bu maçı da boş geçmiyor... Fark gittikçe açılıyor.

85' Coutinho ile goller sürüyor! Barça'nın eski futbolcusu Coutinho, oyuna girdikten kısa bir süre golünü buldu.

88' Ve maçtaki son gol! Son sözü söyleyen Coutinho oldu ve Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti.

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