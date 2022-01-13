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Barcelona 2-3 Real Madrid (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Kupa#Barcelona#Real Madrid
Barcelona 2-3 Real Madrid (Maçın özeti ve golleri)

Real Madrid, normal süresi 2-2 biten maçta Barcelona'yı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi.

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İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-2 biten maçı Real Madrid uzatmalarda 3-2 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

Madrid ekibi, 25. dakikada Vinicius Junior ile öne geçerken yanıt 42. dakikada Luuk de Jong ile geldi.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye Benzema çıktı ve durum 2-1 oldu. Barcelona 83. dakikada Ansu Fati'nin bulduğu golle bir kez daha skora denge getirdi.

Son sözü uzatmalarda 98. dakikada Valverde söyledi ve Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

 

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Alves, Pique, Araujo, Alba, Busquets, Frenkie, Gavi, Dembele, Luuk de Jong, Ferran Torresç

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Vinicius.

 

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#Süper Kupa#Barcelona#Real Madrid

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