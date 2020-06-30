Barcelona 2-2 Atletico Madrid
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Camp Nou'da Barcelona ile Atletico Madrid karşılaştı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi ve Barcelona ağır bir yara aldı.
İspanya'da haftanın maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken Barcelona, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Barcelona'nın golleri 11. dakikada Diego Costa (k.k) ve 50. dakikada Lionel Messi'den gelirken Atletico'ya puanı getiren golleri 19 ve 62. dakikalarda penaltıdan Saul attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde kaldı. Real Madrid, Getafe'yi yenerse puan farkı 4'e çıkacak.
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