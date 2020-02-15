Barcelona 2-1 Getafe

La Liga'da 24. hafta maçında Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi.

Haberimizden canlı izleyebildiğiniz mücadelenin 33. dakikasında Griezmann ile öne geçen Barcelona, 39. dakikada Roberto ile farkı 2'ye çıkardı.

Getafe 66. dakikada Angel Rodriguez ile umutlandı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona, Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 52'ye yükseltti. Getafe ise 42 puanda kaldı.





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