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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 00:30 | Son Güncelleme:

Barcelona 1-0 Real Valladolid

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Barcelona 1-0 Real Valladolid

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Aralık'ta Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

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