Barcelona 0-3 Bayern Münih / Maç sonucu ve özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.
Camp Nou'daki maçta çok rahat bir görüntü sergileyen Bayern Münih, Barça'yı 3 golle devirerek grupta liderliği aldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Müller, 56 ve 83. dakikalarda Lewandowski kaydetti.
Bayern Münih'te Thomas Müller, Barcelona karşında çıktığı 6 maçta 7 gol atarak turnuva tarihinde İspanyol ekibine en çok gol atan oyuncu oldu.
Öte yandan Barcelona, 1997 yılından beri ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçından mağlup ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0
Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2
Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0
Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3
Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0
Barcelona: Ter Stegen, Pique, Araujo, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, S. Roberto, Frenkie de Jong, Depay, Luuk de Jong
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Musiala, Lewandowski