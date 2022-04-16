Barça’yı yakan ihanet! ‘Kulüp bilinçli yaptı’ iddiası...

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Barcelona, evinde Eintracht Frankfurt’a 3-2 yenilerek UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Ancak Katalan bölgesinde günün konusu Barcelona’nın elenmesi değil, tribünlere giren 30 bin Alman taraftar oldu. UEFA yönetmeliklerine göre Alman kulübüne sadece 5 bin bilet göndermişti Barcelona. Şehri dolduran taraftar sayısı ise tribüne gelenlerden çok daha fazlaydı. Peki bu kadar bilete nasıl ulaştılar? Barcelona’nın çeşitli nedenlerle sezonluk biletlerini donduran ve bu nedenle koltukları internet üzerinden satılmaya hazır 26 bin civarında taraftarı bulunuyor. Bir de haklarını Eintracht Frankfurt taraftarlarına bıraktığı için ücret alan üyeler seçeneği var.

‘Kulüp bilinçli yaptı’ iddiası

Alternatif satın alma şekilleri ise şunlar: 1-) İspanya’dan biri satın alma işlemini sizin adınıza yaparsa. 2-) Yeniden satışta satın alırsanız (resmi olmayan tur operatörleri). 3-) Barcelona’da ikamet eden bir Alman vatandaşıysa veya İspanyol kartına sahipse. Barcelona ayrıca sezonun bu son döneminde bir maç için Camp Nou’ya gelemeyen sezonluk bilet sahiplerini maddi tazminattan vazgeçerek kulüp yararına koltuklarından vazgeçmeleri için çağrıda bulunmuştu. Şu ana kadar eleştiriler kulübün bunu bilinçli yaptığı yönünde. Çünkü biletler kulübün bir üyesinden olmadığı sürece iptal ediliyor.

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Ev sahibi taraftarlar stadı terk etti

Barça taraftarları ‘utanç gecesi’ dese de kulübün bu maçtan 3 milyon Euro’luk gelir elde ettiği iddia ediliyor. Taraftarlar büyük bir güvenlik sorunu yaşadıkları gerekçesiyle tribünleri terk etmek zorunda kaldıklarından da şikayetçi. Çocuklarıyla gelenler stadyumdan ayrılmak

zorunda kalırken, bazıları da saldırıya uğradıklarını iddia etti. Bir taraftar yaşadıklarını şöyle anlatıyor; “Utanç verici, 20 Alman ayakta, sigara içiyordu, hakaret ediyordu. Üstümüze kusanlar bile oldu. Güvenlik görevlileri hiçbir şey yapamadı..” Bir başkası geceyi şöyle özetliyor; “İnsanların bu stattan korkudan ayrıldığını hiç görmemiştim.”

FRANKFURT’UN BARCELONA’DAKi STADI CAMP NOU

Barcelona-Frankfurt maçında yaşananlar Wikipedia’nın Almanya sayfasında da alay konusu oldu. Sayfaya Camp Nou için ‘Eintracht Frankfurt’un Barcelona’daki stadyumu’ yazıldı.

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LAPORTA, ‘BiR TARAFTAR OLARAK UTANIYORUM’ DEDi

Barcelona Kulübü kaynakları, Frankfurt taraftarlarının biletleri resmi olmayan tur operatörlerinden, yeniden satıştan ve Almanya dışındaki her yerden satın alarak elde ettiğini savunuyor. Başkan Joan Laporta, “Tribünde yaşananlar tekrarı mümkün olmayan bir rezalet. Bir Barcelona taraftarı olarak utanıyorum” diyerek olayı araştıracaklarını belirtti. Xavi de yaşananlara “Sanki tarafsız sahada bir final maçı oynadık. Yönetim bu işe müdahale etmeliydi” diye tepki gösterdi