Barbell deadlift nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Barbell deadlift hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Deadlift fitness gibi vücut geliştirme sporlarının en temel hareketlerinden olup üst vücut alt vücut birçok kası çalıştıran egzersizdir. Sadece fitness sporu olmaksızın birçok dalda da bu egzersiz yapılmaktadır. Yani bu egzersiz çoğu spor dalının temel hareketi olmuştur; Amerikan futbolu, futbol, güreş, halter spor dallarının başlıca egzersizidir. Barbell deadlift spor branşlarında büyük bir direnç ve patlama gücü sağlamaktadır. Birçok sporcu ve antrenör bu hareketi tercih etmektedir.



Barbell Deadlift Nedir?



Deadlift eğilerek yapılan bir spor hareketidir. Eğilerek zeminden aldığımız yükü, ağırlığı kaldırdığımız bir spor hareketidir. Kalça kaslarına, trapezleri ve sırt kaslarına odaklı çalıştırmaktadır. Aynı sırada bacakları, kolları ve karın bel gölgesini de yardımcı kas grubu olarak çalıştırmaktadır. Yüksek güç gerektiren powerlifting sporunun ana hareketlerinden biridir. Bel ve boyun sakatlıkları bu hareket esnasında yaşanabilir.



Barbell Deadlift Ne İşe Yarar?



Barbell Deadlift güçlenmek için birebir bir egzersizdir. Güçlenmenin yanı sıra dayanıklılık ve patlama gücü artırmaktadır. Barbell Deadlift vücutta oluşan büyüme hormonu ve erkeklik hormonunu en yüksek seviyelere taşımaktadır. Bu sayede kaslarınızın gelişimi hızlanıp güçlenecektir ve büyüyecektir. Sırt kaslarınızı güçlendirecek olan barbell deadlift hareketi duruş bozukluğunun önüne geçip düzelmesinde yardımcı olacaktır. Bel ağrısı ya da sakatlıkların önüne core bölgesi güçlenmesi ile minimal seviyelere inecektir. El bileklerinizin güçlenmesi ve parmaklarınızın kavrama becerisi artıran bir egzersiz olmuştur.



Barbell Deadlift Nasıl Yapılır?



Yerde duran bara sakatlanmayacak şekilde kaldırabildiğimiz ağırlıkları takın. Daha sonra bara kaval kemiklerinizin temasta bulunana kadar yaklaşın. Ayaklarınızı omuz genişliğinde veya kalça genişliğinde açın. Kalçanızı sıkın ve ayaklarınızı çapraz yerleştirin. Eğilin ama bel düz bir pozisyonda olmalı daha sonra kalçanız ve bacaklarınız doğal halinde olmalı. Barı sıkıca tutana kadar dizlerinizi bükün. Barı sıkı bir şekilde kavrayın. Barı kavradıktan sonra kollarınızı içe doğru yani vücudunuza doğru çevirin. Kanat kaslarını sıkın ve yavaşça kalçadan güç alarak düzgün bir formda kalkın. Kalktıktan sonra kalçanızı sıkın ve sırtınızı sıkın dik bir bel formunu yakalayın. Tekrar indirerek başlangıç formuna dönün.



Barbell Deadlift Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Barbell Deadlift trapezlerimizden alt vücudumuzda ki kalflara kadar çalıştırmaktadır.

Barbell Deadlift hareketi sırt kası olan erector spine bölgesini çalıştırmaktadır. Başlıca bu grubu çalıştıran barbell deadlift; iliocastalis, spinalis ve longissimus kaslarını hedef almaktadır. Bunun la birlikte trapez kaslarını çalıştırmakta ve boyun kaslarını da çalıştırmaktadır.



Kalça kaslarını aktive eden barbell deadlifth hareketi bu kasa gluteus maximus kası denilir. Vücudumuzda bulunan büyük bir kas grubudur.



Barbell deadlift harekerti unutmayın ki bacakları da çalıştırmaktadır. Ön bacak ve arka bacak kas gruplarımızı çalıştırmaktadır. Kalf kaslarını da aktive edip çalıştırır.



Barbel Deadlift Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ağırlığın uygun olup olmadığına dikkat etmeliyiz.

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Ağırlığı yerden kaldırırken, hareketin yapılış formuna dikkat etmeliyiz.

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Belimizi sakatlamamak için beli düz tutmalıyız.

Kalçamızdan güç almalıyız ve sırt kaslarımızı sıkmalıyız.

Nefes alışverişe çok dikkat etmeliyiz.

Hareketi yapılacak yerin zeminine dikkat edilmeli.

Uygun ayakkabı kullanılmalı.

Bel kemeri kullanılabilir.

Barbell Deadlift Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Romanian Deadlifth

Dumbell Romanian Deadlifth

Sumo Deadlifth

Dumbell Deadlifth

Bulgarian Split Squad

Hang Power Clean

Straigh Arm pulldown

Barbell Rack pull

Barbell Deadlift Faydaları Var mıdır?



Barbell deadlift faydaları vücudumuzun birçok kasını aktive eder ve çalıştırmaktadır. Patlayıcı kuvvet ve güç gelişiminde faydalı bir harekettir. Dayanıklılığı artıran harekettir. Trapez kasları, kol kasları, bacak ve sırt kaslarının gelişimine katkı sağlar.