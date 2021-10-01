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Barbell Biceps Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Barbell Biceps Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Egzersiz#Barbell Biceps Curl #Barbell Biceps Curl Hareketi
Barbell Biceps Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Barbell Biceps Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Sporcuların vazgeçilmez ön kol hareketlerinden bir tanesi olan barbell biceps curl hareketi, kol kaslarını güçlendirmekte ve dayanıklılık katmaktadır. Sizin için barbell biceps curl hareketinin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl yapıldığını, hangi kasları ve nereyi çalıştırdığını derledik.

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Barbell biceps curl hareketi üst vücudumuzu çalıştıran başlıca hareketlerdendir. Biceps yani ön kol kasımızı aktive eden bir hareket kas kazanımında fayda sağlamaktadır. Düzgün ve tekrarlı devamlı yapıldığında güç ve dayanıklılık artıran bir egzersiz olmuştur. Ön kol kaslarında gelişme öncülük eden harekettir yüksek ağırlıklar ile yapılacağı gibi düşük ağırlıklar ile yapıla bilecek harekettir.

Barbell Bicepss Curl Nedir?

Barbell biceps curl hareketi ön kolumuzu yanı halk arasında pazı olarak bilinen biceps kasını çalıştıran hareketlerin başında gelmektedir. Ayak ta ve dik bir konumda yapılan bir harekettir. Bel rahatsızlığı olan kişilerin yüksek ağırlıkla ve dikkatli bir şekilde yapılması tavsiye edilir veya oturarak yapılabilecek başka hareketleri tercih etmelilerdir. Ön kaslarımız için faydalı bir egzersizdir.

Barbell Biceps Curl Ne İşe Yarar?

Barbell biceps curl hareketi biceps brachii kaslarını yani ön kol pazu kaslarını çalıştıran ana egzersizlerden birisidir. Üst vücut egzersizidir. Direnç ve güç antrenmanlarında olmazsa olmaz olan bir harekettir. Ön kol biceps kasının gelişiminde fayda sağlamaktadır. Egzersiz dikkatli ve düzenli yapıldığında güç ve performans artışı sağlanmaktadır.

Barbell Biceps Curl Nasıl Yapılır?

Barbel biceps curl hareketine başlamadan önce 10-12 tekrar arasında egzersizi yapabileceğiniz bir ağırlık seçmek ile başlamalıdır.

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Ağırlığı aldıktan sonra ayaklarımızı yan yana değil de biri önde biri arkada olması şeklinde yerleştirilmelidir. Omurgalarımızı ve belimizi bu pozisyon koruyacaktır.

Ayaklarımız yan yana bir biçimde olursa bel bölgemizden momentum alıp kaslarımız tam anlamı ile aktive edemeyiz.

Bar sıkıca kavrandıktan sonra yavaş ve kontrollü bir biçimde olabildiğince biceps kasımıza odaklanarak ve hissederek hareketi yapmalıyız.

Barı aşağı indirme esnasında ise yavaş ve sakin bir biçimde indirmeliyiz. Negatif pozisyonda bize en fazla direnci ve kas kazanımı sağlayacak olan kısımdır.

Barı indirip kaldırırken vücudumuza yani bel kısmına sabit tutmalıyız dirsekler vücuttan ayrılır ise verim düşecektir.

Barı indirirken nefes almalıyız ve indirirken ise nefes vermeliyiz. Bu olaylı verim çoğalacaktır.

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Sırtımız düz bir konumda olmalı ve bele yük bindirilmemesine dikkat edilmelidir.

Hareketi yaparken öne doğru eğilmemeliyiz.

Barbell Biceps Curl Hangi Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Barbell biceps curl hareketi ön kol kısmında iki farklı kas grubuna ayrılan kasları çalıştırmakta. Biceps brachi short head yani kısa olan baş kısım. Ön kol kasının vücudun iç kısmında bulunan kısa olanıdır. Kürek kemiğinden başlamaktadır. Radius kemiğine bağlanır.

Biceps brachi long head uzun ön kol kasının dış kısmında bulunan kas grubudur.

Barbell Curl Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Ağırlık uygunluğuna bakılmalıdır.

Ayak duruş biçimine.

Nefes alış biçimine dikkat edilmelidir.

Bel ve omurga duruşuna dikkat edilmelidir.

Hareketi hissederek yapılmasına özen gösterilmelidir.

Negatif tekrarlarda yavaş ve kontrollü bir biçimde yapılmalıdır.

Barbell Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Dumbell Curll

Ez bar Curll

Hummer Curl

Incline Dumbell Curl

Concentration Curl

High- Pulley Cable Curl

Preacher Curl

Barbell Biceps Curl Faydaları Var Mıdır?

Barbell Biceps Curl hareketi sporcular için üst vücut antrenmanı olarak yüksek kas kazanımı ve güç sağlamakta, dayanıklılık kazanımında yüksek fayda sağlamaktadır. Barbell Biceps Curl, kas hacmini ve yoğunluğunu oldukça artıran bir egzersizdir. Bu egzersiz ön kol için faydalı bir harekettir.

 

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