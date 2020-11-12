Baran Kalaycı: "MR. Olympia’da hedefim şampiyonluk..."

Geçen sene Portekiz’deki Mr.Olympia’da 5. olan Baran Kalaycı, Spor Arena’ya konuşurken yarışmanın asıl yeri olan Las Vegas’ta yarışacak olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Pandemiden dolayı bu seneki MR. Olympia’nın Aralık ayına ertelendiğine dikkat çeken başarılı sporcu, ‘Vegas’ta ilk defa yarışıyorum orada yarışan tek Türk olmak gurur verici bir durum, özellikle salgın nedeniyle iptal olan yarışmalardan dolayı Türkiye’de bu sene kimse yurt dışı yarışması yapamamışken şu an tek yarışacak kişi benim, hedefim tabii ki şampiyonluk.’ dedi.