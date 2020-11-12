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Uğur YAPICI
Haber Giriş: 12.11.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Baran Kalaycı: "MR. Olympia’da hedefim şampiyonluk..."

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Baran Kalaycı: "MR. Olympia’da hedefim şampiyonluk..."
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Vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonluklarıyla bilinen ve 6 yıldır ülkemizi yurt dışında temsil eden Baran Kalaycı son olarak Amerika Kıtası yarışlarında birinci olmuştu. 28 yaşındaki sporcunun şimdi ki hedefi ise vücut geliştirme sporunun en prestijli organizasyonu olan Las Vegas’taki MR. Olympia yarışması.

Geçen sene Portekiz’deki Mr.Olympia’da 5. olan Baran Kalaycı, Spor Arena’ya konuşurken yarışmanın asıl yeri olan Las Vegas’ta yarışacak olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Pandemiden dolayı bu seneki MR. Olympia’nın Aralık ayına ertelendiğine dikkat çeken başarılı sporcu, ‘Vegas’ta ilk defa yarışıyorum orada yarışan tek Türk olmak gurur verici bir durum, özellikle salgın nedeniyle iptal olan yarışmalardan dolayı Türkiye’de bu sene kimse yurt dışı yarışması yapamamışken şu an tek yarışacak kişi benim, hedefim tabii ki şampiyonluk.’ dedi.

Baran Kalaycı: MR. Olympia’da hedefim şampiyonluk...

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