Banlanan CS:GO koçlarının analist olmaları tepki yaratıyor

Heroic’ten Nicolai “HUNDEN” Petersen ve ENCE’den Slaava “⁠Twista⁠” Räsänen, eskiden koç olup yaşanan banlanma olayları sonrasında koçluk yapmaları yasaklanan iki isim aynı organizasyonlarda ve aynı takımlarda analist adıyla yer almaya devam ediyor. Koçluktan analistliğe geçen bu isimler, başka profesyoneller tarafından eleştirildi.

I've got nothing against them personally, I've talked to Twista multiple times at LANs and I think he's a great guy but they've smeared the whole scene and especially our profession, how are these orgs still allowing them to be a part of the team???

Ve evet her şeyden önce Heroic ve ENCE'den bahsediyorum. Twista da HUNDEN da takımlarının başarıya ulaşmasında büyük faktörlerdi ve şimdi de banlı oldukları süre boyunca ‘analist’ olarak çalışmaya devam edecekler. Daha önceden steel matchfixing yüzünden banlandığında koçluk yapmasına da izin verilmemişti.”

Adil bir ceza isteyen YNk’in kullandığı Joshua “Steel” Nissan'ın şike skandalı sonrasında herhangi bir takımda antrenör veya koç olamaması ise duruma oldukça uygun bir örnek oldu. Steel’in kesin ve net bir şekilde cezalandırılmışken şimdiki iki ismin kolaylıkla bir açığını bularak istismar edebileceği bir şekilde ‘cezalandırılmış’ olması YNk gibi birçok kişi tarafından da tepki aldı.

CS:GO’da gözlemci modundaki hatayı kullanarak takımlarına sportmenlik dışı bilgi sağlayan koçlara verilen ceza şu şekilde: Takım oyuncularıyla ancak maçlarından on beş dakika sonra konuşabilirler, fiziksel olarak maçlara katılamazlar, oyun serverlarına katılamaz ve gözlemci olamazlar ve hiçbir konuda veto oy verme hakları yok. TNk ise bunun yeterli bir ceza olmadığını düşünüyor.

Don't even get me started on that, didn't see that specific case but with coaches exploiting the bug for so many rounds (e.g. Hard Legion), there is no chance the players weren't aware and they just played along.



How none of the players got punished for this is beyond me.