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Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Banlanan CS:GO koçlarının analist olmaları tepki yaratıyor

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Banlanan CS:GO koçlarının analist olmaları tepki yaratıyor
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CS:GO’daki gözlemci modunda yer alan bir hatayı kullanan koçların yarattığı karmaşa, koçların görevlerinden banlanarak bir süreliğine çözüm bulmuş gibi görünmüş olsa da sular durulmuyor. Koçluktan banlanan kimi profesyoneller, analist pozisyonuna geçerek farklı bir isim altında takımdaki varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Heroic’ten Nicolai “HUNDEN” Petersen ve ENCE’den Slaava “⁠Twista⁠” Räsänen, eskiden koç olup yaşanan banlanma olayları sonrasında koçluk yapmaları yasaklanan iki isim aynı organizasyonlarda ve aynı takımlarda analist adıyla yer almaya devam ediyor. Koçluktan analistliğe geçen bu isimler, başka profesyoneller tarafından eleştirildi.

“Kendileriyle kişisel olarak bir problemim yok, Twista ile LAN turnuvalarda birçok kez konuştuk ve harika bir insan olduğunu düşünüyorum ama bu insanlar tüm maçları ve özellikle de mesleğimizin adını karaladılar. Bu kuruluşlar nasıl onların hâlâ ekiplerinin bir parçası olmasına izin verebiliyor?

Ve evet her şeyden önce Heroic ve ENCE'den bahsediyorum. Twista da HUNDEN da takımlarının başarıya ulaşmasında büyük faktörlerdi ve şimdi de banlı oldukları süre boyunca ‘analist’ olarak çalışmaya devam edecekler. Daha önceden steel matchfixing yüzünden banlandığında koçluk yapmasına da izin verilmemişti.”

Adil bir ceza isteyen YNk’in kullandığı Joshua “Steel” Nissan'ın şike skandalı sonrasında herhangi bir takımda antrenör veya koç olamaması ise duruma oldukça uygun bir örnek oldu. Steel’in kesin ve net bir şekilde cezalandırılmışken şimdiki iki ismin kolaylıkla bir açığını bularak istismar edebileceği bir şekilde ‘cezalandırılmış’ olması YNk gibi birçok kişi tarafından da tepki aldı.

CS:GO’da gözlemci modundaki hatayı kullanarak takımlarına sportmenlik dışı bilgi sağlayan koçlara verilen ceza şu şekilde: Takım oyuncularıyla ancak maçlarından on beş dakika sonra konuşabilirler, fiziksel olarak maçlara katılamazlar, oyun serverlarına katılamaz ve gözlemci olamazlar ve hiçbir konuda veto oy verme hakları yok. TNk ise bunun yeterli bir ceza olmadığını düşünüyor.

“@Maj3r: Asıl kötü olan şeyse şu YNk, dün heretics’in koçunun maç sırasında bu bug’ı kullandığı bir video tweetledim ve bence o video esnasında tüm takım oyuncuları neler olduğunun farkındaydı. Oyuncular da bu işin içindeydi ve çok önemli bir maçı böyle bir hile kullanarak kazandılar. Ve bu konu hakkında yapabileceğimiz hiçbir şey yok J Bu günlerde insanların kişilik değerlerine sahip olması kötü bir şey sanırım?”

“@YNk: Lafını bile etme, bahsettiğin videoyu görmedim ama koçların (mesela Hard Legion) bu hatayı o kadar tur boyunca istismar edip de oyuncuların bunun farkına varamaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Onlar da bu istismarın bir parçası. Nasıl oluyor da hiçbir oyuncu bunun için ceza almadı ki, aklım almıyor.”

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