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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Bankers Life Fieldhouse, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak!

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Bankers Life Fieldhouse, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak!
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Indianapolis kenti, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu'na 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde Indiana Pacers'ın sahası Bankers Life Fieldhouse'ta düzenlenmesi planlanan etkinlik, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi.

Indianapolis'in organizasyona 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili kararın ise ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

 

Bankers Life Fieldhouse, NBA All-Stara 2021 yerine 2024te ev sahipliği yapacak

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