Bankers Life Fieldhouse, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak!

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde Indiana Pacers'ın sahası Bankers Life Fieldhouse'ta düzenlenmesi planlanan etkinlik, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi.

Indianapolis'in organizasyona 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili kararın ise ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...