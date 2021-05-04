Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekip, Metin Diyadin'le anlaştı.

Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlandığının bildirildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Metin Diyadin'e kulübümüzde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.