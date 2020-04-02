MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBandırmaspor'dan 250 aileye erzak yardımı
GeriFutbol Bandırmaspor'dan 250 aileye erzak yardımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 17:27,Son Güncelleme:/

Bandırmaspor'dan 250 aileye erzak yardımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bandırmaspor'dan 250 aileye erzak yardımı
Abone Olgoogle-news

TFF 2.Lig kulüplerinden Bandırmaspor'da yönetim 250 aileye erzak yardım paketi hazırladı. Hazırlanan paketler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Kızılay'a verildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, dünyanın ve ülkemizin covid 19 salgını ile mücadele ettiği zorlu günlerde çalışanlarını ve ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ve yönetim kurulunun talimatıyla hazırlanan 250 adet gıda paketi, personel ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Kulüp olarak biz de taşın altına elimizi koyduk. Ülke olarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bandırma halkını ve tüm Türkiye'yi bu süreçte bilim kurulunun çağrılarına uymaya davet ediyoruz'' dedi. Kulüp tarafından hazırlanan 250 adet erzak paketinin ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim edildiği ifade edildi.

Mark Diemers'in RKC Waalwijk'e Attığı İnanılmaz Gol

Bandırmaspordan 250 aileye erzak yardımı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle