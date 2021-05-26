Bandırmaspor'da teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 2021'de 1 yıllık ön protokolle anlaşma sağlanan teknik direktör Metin Diyadin ile bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamadığı belirtildi.

Bu nedenle Diyadin ile yolların ayrıldığının bildirildiği açıklamada, "Sayın Metin Diyadin'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.