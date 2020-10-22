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GeriFutbol Bandırmaspor'da iki futbolcu sosyal medya beğenileri yüzünden kadro dışı bırakıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

Bandırmaspor'da iki futbolcu sosyal medya beğenileri yüzünden kadro dışı bırakıldı

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Bandırmaspor'da iki futbolcu sosyal medya beğenileri yüzünden kadro dışı bırakıldı
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TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran'ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt'un abisi Ümit Bozkurt'un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi

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