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GeriFutbol Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 18.11.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının, 4 futbolcu ve 2 personel olmak üzere 6'ya yükseldiği kaydedildi.

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