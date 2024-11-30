×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor engelini 2 golle aştı!

Güncelleme Tarihi:

#Bandırmaspor#Yeni Malatyaspor#1. Lig
Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor engelini 2 golle aştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 15:59

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

43. dakikada İbrahim’in şutunda meşin yuvarlak Yeni Malatyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı. Ardından VAR tavsiyesiyle yapılan inceleme neticesinde hakem Ömer Faruk Gültekin, beyaz noktayı gösterdi.

45+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada sol taraftan Batuhan ortasında penaltı noktasında Diakhaby bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğru, Abdülhamit Söyler

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Yasin Yağız Dilek dk. 90+2) İbrahim Kaya, Marco Paixao (Paula Rafael dk. 82), Atınç Nukan, Sergen Piçinçiol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Hikmet Çiftçi dk. 86), Diniyev (Adama Salimaou Diakhaby dk. 46) Remi Mulumba, Faruk Can Genç (Kerem Atakan Kesgin dk. 46)

Haberin Devamı

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Santos, Emirhan Ayhan, Endson Anrea Siteo

Teknik Direktör: Mustafa Gürsoy

Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Metehan Ünal dk. 90+1), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (Enes Savucu dk. 90+2) Cengizhan Akgün,( Kerem Altunışık dk. 86) Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Nuri Fatih Aydın dk. 72) Emircan Bayrakdar, Umut Tanış (Eray Şişman dk. 86), Berat Yaman

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Ömer Çağrı Ataş, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Osman Katipoğlu

Teknik Sorumlu: Devriş Deniz

Goller: Marco Paixao (dk. 45+6 pen.), Adama Salimaou Diakhaby (dk. 61) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Yağız Dilek (Bandırmaspor), Burak Yaz, Berat Yaman, Umut Tanış, Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bandırmaspor#Yeni Malatyaspor#1. Lig

BAKMADAN GEÇME!