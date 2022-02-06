Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-0 yendi

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STAT: Bandırma 17 Eylül Stadı



HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay



ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer(Dk. 71 Pucko) Kerim Avcı (Dk. 81 Landel) Keny (Dk.86 Osmajic) Okan Alkan (Dk.46 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Doğancan Davas (Dk. 86 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun



BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrjsajevic (Dk. 68 Hasic), Alim Öztürk, Camara (Dk. 68 Del Valle) Bammou, Onur Ayık (Dk. 78 Atalay Babacan) Oğuz Gürbulak (Dk. 68 Serkan Göksu), Mrsıc (Dk.78 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun.



GOLLER: Dk. 32 Keny, Dk.60 Kerim Avcı (Bandırmaspor)



SARI KARTLAR: Dk. 57 Bammou, Dk. 73 Alim, Dk. 85 Ercan (Ümraniyespor) Dk. 90+2 Caner Cavlun, Dk. 92+2 Alpay Koldaş (Bandırmaspor)

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6ncı dakikada Ümraniyespor, ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Karal Kayranın vuruşu barajdan kornere çıktı.



32nci dakikada ceza alanı hemen dışında boşta kolan topla buluşan Bandırmaspor'da Keny, sağ ayağının içiyle harika bir vuruş yaparak topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi. Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını Bandırmaspor 1-0 galip kapattı.



54ncü dakikada sağ kanattan Keny'in yaptığı ortaya kafasıyla vuran Doğan Canın vuruşu büyük farkla dışarı çıktı.



60ıncı dakikada Guido Koçer'in yerde kalmasının ardından Bandırmaspor ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kerim, topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi ve Bandırmaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.