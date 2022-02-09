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Bandırmaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Bandırmaspor#Sivasspor
Bandırmaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Bandırmaspor Sivasspor maçı ile Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu mücadelesi devam edecek. TFF 1. Lig'de boy gösteren Bandırmaspor, Süper Lig ekibi Sivasspor ile mücadele edecek. Daha önce Sivasspor ile 3 kez karşılaşan Bandırmaspor, bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, galibiyet mücadelesinin ekrana geleceği Bandırmaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Bandırmaspor Sivasspor maçı ile Türkiye Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli olacak. Ligde son haftaları kayıplarla geçiren Sivasspor, Bandırmaspor karşısında galibiyet elde ederek aynı zamanda moral bulmayı amaçlayacak. Peki, Bandırmaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BANDIRMASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor, Sivasspor'u konuk edecek. 9 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Bandırmaspor: Hüseyin, Cüneyt, Alpay, Lokman, Süleyman, Mehmet, Landel, Doğancan, Levent, Pucko, Osmajic.

Sivasspor: Muammer, Koray, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Felix, Pedro, Gradel, Kayode.

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SİVAS'TA 5 EKSİK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Bandırmaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 5 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Bandırmaspor’a karşı forma giyemeyecek.

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#Bandırmaspor#Sivasspor

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