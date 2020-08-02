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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 23:00,Son Güncelleme:

Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı

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Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1 1 opsiyonlu olarak kadrolarına
kattıklarını söyledi.

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti.

Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.

Bandırmaspor, Osmanlıspordan Mehmet Yiğiti kadrosuna kattı

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