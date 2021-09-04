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GeriFutbol Bandırmaspor Mickael Pote ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Bandırmaspor Mickael Pote ile yollarını ayırdı

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Bandırmaspor Mickael Pote ile yollarını ayırdı

Tecrübeli forvet Mickael Pote, TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da forvet oyuncusu Mickael Pote ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mickael Pote ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Pote'ye bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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