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GeriFutbol Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

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Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı
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TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer komitesinin görüşmeleri sonucunda, sezon başında transfer edilen Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, her iki oyuncuya bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

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