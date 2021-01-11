Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer komitesinin görüşmeleri sonucunda, sezon başında transfer edilen Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.



Açıklamada, her iki oyuncuya bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...