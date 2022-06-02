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Canlı Anlatım: Bandırmaspor İstanbulspor maçı (Play-off final)

#Bandırmaspor-İstanbulspor Maçı#Spor Toto 1. Lig#Seoanasayfa
Canlı Anlatım: Bandırmaspor İstanbulspor maçı (Play-off final)

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi kazanan Süper Lig'e yükselen son takım olacak. Bandırmaspor-İstanbulspor mücadelesini anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

İkinci yarı oynanıyor

Bandırmaspor: 1

İstanbulspor: 2

Goller: 33' İbrahim, 45+3' Keny, 45+9' İbrahim

İLK 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny.

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS ekranlarından yayınlanıyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Ligi üçüncü sırada bitiren Bandırmaspor yarı finalde Eyüpspor'u 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında 3-0'la geçerek adını finale yazdırdı.

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İstanbulspor ise ilk maçtaki 4-2'lik avantajı koruyarak Erzurumspor karşısındaki 1-0'lık yenilgiye karşın turu atladı.

Ankaragücü ve Ümraniyespor, ligi ilk iki sırada tamamlayıp direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.

İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmesi durumunda Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı 8'e yükselecek.

 

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#Bandırmaspor-İstanbulspor Maçı#Spor Toto 1. Lig#Seoanasayfa

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