Bandırmaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti

Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, ön libero İshak Çakmak'ı 1 1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi.



Göçmez, İshak Çakmak'ın daha önce Konyaspor, Gaziantep FK, Balıkesirspor ve Boluspor takımlarında da oynadığını hatırlattı.



Öte yandan Bandırmaspor, 21 Ağustos'a kadar sürecek birinci etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.

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