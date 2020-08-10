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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Bandırmaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti

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Bandırmaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti
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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile yollarını ayıran İshak Çakmak'ı kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, ön libero İshak Çakmak'ı 1 1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi.

Göçmez, İshak Çakmak'ın daha önce Konyaspor, Gaziantep FK, Balıkesirspor ve Boluspor takımlarında da oynadığını hatırlattı.

Öte yandan Bandırmaspor, 21 Ağustos'a kadar sürecek birinci etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.

Bandırmaspor, İshak Çakmakı transfer etti

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