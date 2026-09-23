Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

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Son olarak 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan ve Süper Lig'de bir dönem Adana Demirspor forması da giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle uzun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Kalender'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

BANDIRMASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Bandırmaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kalender’in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

TOLGA KALENDER KİMDİR?

17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Tolga Kalender, Kuvayi Milliyespor alt yapısında başladığı futbol hayatında Beykoz Anadolu Spor'da profesyonel oldu.

Sonrasında Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor, Diyarbekirspor ve son olarak Bandırmaspor formaları giyen Tolga Kalender kulüp düzeyinde 131 maça çıkmış ve 4 gol - 2 asist üretmişti.