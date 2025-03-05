Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü 90+6'da devirdi!

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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Dongala topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Paixao kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-1

33. dakikada Serginho'nun ceza sahası yayı yakınından direk dibine yaptığı vuruşta kaleci Akın Alkan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada sağ tarafta topu alan Doh, ceza sahasına girer girmez son çizgiden pasını içeri çevirdi. Kale önünde Camacho topu filelerle buluşturdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan, Camacho'nun topu eliyle ağlara yolladığı gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta İbrahim Kaya topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Furkan Bekleviç sağına uzanarak topu çıkardı.

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90+5. dakikada savunmanın hatası sonrası ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Wesley, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

90+6. dakikada orta sahadan Hikmet Çiftçi'nin attığı derinlemesine pasta topu alan Diony, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 1-2